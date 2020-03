. Non altrimenti si può spiegare l'ostinazione con cui il Comitato Olimpico Internazionale pretende di far disputare inel periodo stabilito, cioè a partire dal 24 luglio e fino al 9 agosto. Tutte le altre grandi manifestazioni sportive internazionali vengono in questi giorni rinviate, di mesi se non di un anno. E la scelta viene salutata con comprensione tanto dai protagonisti quanto dagli appassionati. E invece. Mostrando ottimismo estremo e un atteggiamento di sconcertante indifferenza verso ciò che sta succedendo in ogni angolo del pianeta., quando il sito ufficiale del CIO ha ospitato un lungo comunicato possibilista nei toni ma netto nel senso: di rinviare Tokyo 2020 non se ne parla proprio . L'argomentazione scelta per legittimare questa posizione fa appello a un buon senso molto di maniera., e a più di quattro mesi dall'inizio dei Giochi non serve prendere decisioni drastiche in questa fase; ogni speculazione in questo momento sarebbe controproducente”. Et voila, mister Thomas Bach e la sua compagnia di giro si attribuiscono pure un'etichetta da responsabili, gente che non si lascia prendere dal panico e anzi mantiene capacità di agire con discernimento. Una specie di Partito del Buonsenso, come ha sottolineato il tenero Malagò , degno rappresentante nostrano di questo Circolo Globale del Té. E poiché fin lì il comunicato del Cio non era ancora riuscito a essere insultante verso gli atleti, ecco che la lacuna è stata colmata nel passaggio successivo:. La multiplista britannica Katharina Johnson-Thompson ha chiesto pubblicamente cosa diamine significhi chiedere agli atleti di “allenarsi nel modo migliore che possono” visto l'aumentare dei divieti. Dello stesso tenore il commento della connazionale podista Jess Judd. In queste ore la voce degli atleti si leva non soltanto contro la sottovalutazione del rischio per la loro salute, ma anche per denunciare le condizioni di disparità nella preparazione a seconda di quale sia il grado d'emergenza-Coronavirus nei singoli paesi. pubblicato mercoledì 18 marzo . Esso contiene un appoggio alla linea del CIO da parte dei cosiddetti stakeholder. Che in realtà sono i presidenti dei comitati olimpici continentali: Mustapha Berraf in rappresentanza dell'africano ANOCA,Janez Kocjiancic in rappresentanza dell'europeo EOC, Robin Mitchell in rappresentanza dell'ONOC (Oceania), Neven Ilic in rappresentanza del panamericano Panam Sports.. In fondo alla pagina che dà conto dell'appoggio fornito dagli stakeholder” si trova il link della news del 16 marzo. Essa dà conto che la task force del CIO dedicata alla boxe ha deciso di interrompere le gare di qualificazione olimpica iniziate a Londra sabato 14 marzo e programmate per concludersi il 24 marzo , Il motivo di questa decisione d'emergenza, va da sé, è il Covid-19. E il contrasto fra i contenuti delle due news sarebbe grottesco, se non ci si trovasse innanzi a una tragedia di proporzioni globali.@pippoevai