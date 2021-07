Oltre all'esplosione di Chiesa, al recupero di Dybala e all'incognita Ronaldo, lì davanti Allegri è pronto a rilanciare un altro giocatore. In queste ultime settimane. Presto tornerà anche lui a Torino per iniziare la seconda stagione in bianconero: prima le visite mediche poi i primi allenamenti con Allegri, pronto a metterlo al centro del progetto futuro della Juve.