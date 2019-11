Il Ninja è tornato. Si è ripreso la sua Cagliari, sta vincendo la sua sfida e si gode un rendimento da eroe:pur di liberarsi del belga a un solo anno dal suo acquisto dalla Roma. Eppure, alla domanda su un possibile ritorno di Radja, la risposta è chiara:nella maniera più assoluta per massimo rispetto degli accordi con Giulini, ma soprattutto perché si è presa una strada diversa.- L'Inter come club prima ancora che arrivasse Antonio Conte - poi con la sua approvazione finale - ha deciso diper questo Radja non è ritenuto un rimpianto ma c'era la totale convinzione che potesse far bene nel suo Cagliari. Strade divise per il bene di tutti, pur sacrificando un patrimonio che, a fronte di queste strepitose prestazioni. Nainggolan da parte sua si è sentito scaricato e sta prendendo una rivincita cui teneva tantissimo, ma sa che l'Inter ormai lo considera un giocatore del passato. Anche in vista dell'estate che verrà, questa la pianificazione senza escludere niente nel calcio. Il Ninja e i nerazzurri non sono mai stati così lontani.