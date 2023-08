Il mercato sta entrando nella sua fase finale, quella in cui le squadre, che tornano in campo tra Coppa Italia e inizio della Serie A, vanno a completare le rose a disposizioni dei propri allenatori con gli ultimi tasselli in vista della nuova stagione. E c'è un nome che piace a diverse società, in A come in B: Niccolò, terzino dellaclasse 2000. E che per lui sta ricevendo continue richieste di informazioni.In questi giorni i nerazzurri stanno portando avanti i contatti con il club umbro per risolvere la situazione dell'esterno mancino, che poi verrà nuovamente ceduto.stanno continuando a tenere vivi i contatti con Piero Ausilio e Dario Baccin per restare costantemente aggiornati sul futuro di Corrado, ritenuto un esterno completo e già pronto per la Serie A: corsa, dribbling, cross e anche attenzione difensiva fanno di lui uno dei più richiesti in questa fase. A essere deciso, che non può contare su una vetrina come la Serie A, ma su un progetto ambizioso grazie al City Football Group in cui Corrado sarebbe titolare fisso sulla sinistra. I rosanero stanno spingendo e puntano ad avere il sì dell'Inter nei prossimi giorni, con la fretta di chiudere per evitare il rientro di Sassuolo e Genoa, al momento concentrate su altre operazioni.