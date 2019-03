Ora si può dire senza il rischio di essere smentiti: la scommessa è persa. Se la formazione di Stefano Pioli non raggiungerà l'Europa League . scrive il Corriere Fiorentino - molto sarà perché Marko Pjaca non ha funzionato. Un acquisto sbagliato, per meglio dire sfortunato. L'infortunio che lo terrà fuori fino al termine della stagione è solo l'ultimo pezzo di un puzzle che non ha mai trovato la giusta quadratura. Alla società gigliata resta l'amarezza. Abbiamo applaudito Corvino per Pjaca, sembrava l'operazione giusta per alzare il tasso tecnico della squadra. Ora c'è Muriel, chissà dove sarebbe stata la Fiorentina se Pjaca avesse funzionato fin da subito. Firenze lo archivia come uno dei tanti campioni sfortunati che ne hanno segnato la storia recente.