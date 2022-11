IL TABELLINO

, ma nel giorno dell’inaugurazione in Qatar i Campioni d’Europa battuti a Vienna. E’ la settima sconfitta con Mancini c.t., l’ultima diTuttavia cancellare tutto sarà difficile e non basterà far passare in fretta questo mese di Coppa del Mondo per sentirsi fuori da un profondo disagio.Sia perché, comunque, non ha trovato il gol (il problema si ripropone), sia perché, appena dopo l’intervallo, ha salvato due volte gli azzurri da un tracollo epocale.Dopo neanche trenta secondi dal fischio dell’arbitro tedesco Dingert, Dimarco si è involato sulla sinistra, è arrivato fino in fondo e, a ridosso del portiere, ha messo in mezzo. Sembrava gol fatto, ma Alaba - grandissimo per tutta la partita - si è opposto deviando in angolo.E’ vero che i gol sono arrivati per due(uno di Verratti e l’altro di Donnarumma), ma la Nazionale di Rangnick ha sfondato sul centro destra della nostra difesa (dalla parte di Di Lorenzo e Gatti) proponendo situazioni e occasioni a getto continuo.ad opera di Schlager che, dopo aver combinato con Arnautovic, ha messo dentro, nel quarto d’ora che va dal 15’ al 30’, Amadu, prima, ha spedito fuori di poco e, poi, colpito un palo su errore di Acerbi.sia Arnautovic che Sabitzer gli andavano via con velocità e tecnica.L’Italia, cambiata per cinque undicesimi rispetto a quella vittoriosa di Tirana, ha presentato, oltre a Donnarumma in porta, Bonucci al centro della difesa tra Gatti e Acerbi. Di Lorenzo, Barella, Verratti e Dimarco a centrocampo. Politano, Raspadori e Grifo davanti.e, di conseguenza, a lasciare spazi all’Austria. Giusto, ma a centrocampo sono mancati tatticamente sia Verratti che Barella, incapaci di dare protezione alla difesa.La punizione, dai 25 metri, calciata da AlabaIl portere azzurro ha mancato la deviazione e la palla, dopo aver sbattuto sotto la traversa, è finita in rete. Non paghi, gli uomini di Rangnick hanno continuato ad insistere e, due minuti dopo,, da fuori area, ha piazzato la palla nell’angolo basso a sinistra di Donnarumma che, questa volta, si è disteso e ha messo in angolo.. Meno che mai in ragione delle occasioni che l’Austria ha avuto nei primi tre minuti della ripresa. L’insoddisfatto Mancini ha fatto quattro cambi. Fuori Gatti, Di Lorenzo, Politano e Grifo.con passaggio ad un modulo che ha fluttuato tra il 3-5-2 e il 4-3-3. Tuttavia non c’è stato nemmeno il tempo di mettersi in campo che D. La prima su Arnautovic, sgusciato in area quasi indisturbato, la seconda su Posch, colpo di testa ravvicinato su sapiente cross di Sabitzer.E’ stato a quel punto, cioè quando oggettivamente la supriorità dell’Austria sembrava incontrovertibile, che(poi sostituito da Gnonto). La più limpida è stata quella di Raspadori (70’) che ha tirato in diagonale dall’interno dell’area del portiere con deviazione decisiva di Lindner. La più facile da realizzare quella di Chiesa (76’) su cross da sinistra di Zaniolo: la girata è stata pronta, ma dal centro dell’area, senza troppa pressione, bisogna fare gol., classe 2003, antrato al posto di Barella. La testimonianza che il c.t. è sempre alla ricerca di qualcosa di buono e di nuovo. Opera meritoria, ma che per ora ci lascia fuori dal Mondiale e senza una prospettiva almeno consolante. Tirana, evidentemente, è stata un’eccezione.MARCATORI: 6' Schlager (A), 35' Alaba (A)AUSTRIA (4-2-3-1): Lindner; Posch, Lienhart, Alaba, Wöber (72' Mwene); Seiwald, Schlager; Baumgartner (81' Grillitsch), Sabitzer, Adamu (81' Schmid); Arnautovic (72' Gregoritsch). Ct. RangnickITALIA (3-4-3): Donnarumma; Gatti (46' Pessina), Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo (46' Scalvini), Barella (90' Miretti), Verratti, Dimarco; Politano (46' Chiesa), Raspadori (72' Gnonto), Grifo (46' Zaniolo). Ct. ManciniArbitro: Dingert (Germania)Ammoniti: Seiwald (A), Chiesa (I), Posch (A)Espulsi: nessuno