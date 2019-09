La Lazio nel secondo tempo non c'è più, e la sensazione di rivivere a Cluj-Napoca gli stessi errori visti a Ferrara è forte. Anche la prima pagina del Corriere dello Sport riassume la prestazione della Lazio, alla sua prima europea: "Lazio sparita".



LAZIO SPARITA - La squadra di Inzaghi non riesce a far dimenticare la sconfitta di Ferrara, anzi la bissa: "solita storia", continua il Corriere, "in vantaggio con Bastos, si fa rimontare e battere dal Cluj, finisce come a Ferrara".