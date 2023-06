si era addensata sulla Tartan Army, dopo, quando, trascinata dadue tra i migliori giocatori della storia della nazionale, la Scozia partecipava alle migliori competizioni internazionali, creando non pochi grattacapi alle big come il Brasile., con il primo sussulto di un movimento che stava tornando ad appropriarsi del futuro di una nazione da sempre innamorata del pallone.- La rinascita dell'Armata dei Tartan è però notizia recente. Merito del ct Stevenato tra le industrie di sale e di carbone, che dopo le esperienze all'Aston Villa da vice e al Kilmanrock da allenatore capo,, e ci sta riuscendo alla grande:e Cipro, con t, la bellezza di 9 reti realizzate e solo una subita. Lo spirito dei calciatori e dei tifosi che si fonde, come dimostrato durantecantato a squarciagola ieri sera ad Hampden Park,prima del 2-0 rifilato ai georgiani con reti del capitano del Celtic, McGregor, e del solito McTominay.- Gli stessi che avevano festeggiato alla grande. Ora la Scozia vuoleper recitare un ruolo da protagonista, dopo. Stavolta è possibile sognare, con quella che già in patria viene definita come le se si va a leggere il nome dei giocatori, la qualità e le squadre dove militano, tra Premier, Championship e big di Scozia, si evince che è vero:Nella gallery tutti gli uomini mercato della Scozia:@AleDigio89