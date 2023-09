Lavola, sulle ali di un giocatore che la Scozia la porta nel suo nome. ", leader e trascinatore della nazionale di Steve Clarke, che continua a stupire nei turni di qualificazione a Euro 2024. La Tartan Army, con la vittoria conquistata ieri sera contro, corona un percorso ineccepibile che la colloca- a punteggio pieno - ed il giocatore del Manchester United si cala nei panni diMediano d'interdizione, all'occorrenza difensore centrale, McTominay non è il prototipo di giocatore che ci si aspetterebbe di vedere. Eppure eccolo lì,a pari merito con, a condividere la cima di questa speciale classifica, con il 6° gol messo a segno proprio ieri contro Cipro,. Un sigillo che si va ad aggiungere alla doppietta del match d'andata, alla doppietta nella vittoria contro la Spagna e al gol contro la Georgia. Tutte mercature che contribuiscono allo, che oltre ad aver collezionatodel girone, vanta una, con un solo gol subito.Chi conosce bene McTominay è sicuramente, che lo ha allenato ai tempi del, facendolo esordire nel giro di pochi mesi sia in Premier League sia in Champions. Ed infatti ad inizio luglio, quando la Roma ancora valutava Frattesi per rinforzare il proprio centrocampo,, vero e proprio pupillo dello Special One. Pista che poi non si era scaldata, con la Roma che ha scelto di virare su altri profili, chiudendo nel finale del mercato per Renato Sanchez e Leandro Paredes.Il mercato estivo ha offerto diverse piste allo scozzese, che però allo scadere della finestra estiva si è ritrovato ad approcciarsi alla sua, dove milita da quando nel 2017 è stato promosso dal settore giovanile. Un solo problema lo limita:. Nei primi impegni di quest'anno, nei finali dei match contro Wolverhampton e Notthingam Forest. Zero minuti col Tottenham e zero con l'Arsenal. A questo si aggiunge l'arrivo diacquistato dallo United l'ultimo giorno di mercato - che. Insomma, Scott mostra due facce diverse: una con la sua nazionale - che ha preferito a quella inglese per cui era eleggibile - e una con il club, dove complice l'allenatore non trova spazio.