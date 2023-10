Dopo la dichiarazione pronunciata ieri da Gérald, Ministro degli Interni francesi - "" - in Francia il caso dell'ex giocatore delnon accenna a placarsi. A buttare benzina sul fuoco ci ha pensatoche ha chiesto di togliere il. Il giocatore dell'aveva manifestato nei giorni scorsi solidarietà nei confronti del popolo di, coinvolto nel conflitto tra. "Tutte le nostre preghiere vanno agli abitanti di Gaza, ancora una volta vittime di questi ingiusti bombardamenti che non risparmiano né donne né bambini", aveva scritto sui social.La senatrice Valérie Boyer ha diramato questo comunicato alla stampa: "In un tweet, il calciatore Karim Benzema ha inviato le sue preghiere agli abitanti di Gaza domenica 15 ottobre 2023. Ricordiamo che Karim Benzema è stato ceduto al club Al-Ittihad in Arabia Saudita lo scorso giugno e. Inoltre, il ministro degli Interni, Gérald Darmanin, ha affermato mercoledì 18 ottobre che Karim Benzema è “legato ai Fratelli Musulmani”. […] Se le parole del ministro dell’Interno sono vere, bisogna considerare le sanzioni contro Karim Benzema.. Infine,. Non possiamo accettare che una doppia cittadinanza francese conosciuta a livello internazionale possa disonorare e addirittura tradire il nostro Paese in questo modo", ha chiosato.