La Repubblica ha affiancato alla Fiorentina il nome di Mario Balotelli. Pista che non sembra potersi concretizzare, secondo quanto emerso, e l'ex giocatore Francesco Graziani ha espresso il proprio pensiero in merito ai microfoni di Radio Bruno: "Fossi la Fiorentina non lo prenderei neanche con una pistola alla tempia. Riconosco che ha qualità tecniche importanti ma non mi piace per i suoi comportamenti, è un talento sprecato. L’esultanza di Simeone? Ha sbagliato, ma ha chiesto subito scusa e per me è finita lì".