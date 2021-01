La rilevanza di un giocatore importante si apprezza sempre, ancor di più quando calca il campo dopo un periodo di assenza. ​Oggi Juan Cuadrado è stato nuovamente trascinatore contro il Bologna con le sue solite sgroppate, una ghiotta occasione per entrare nelle marcature e anche il brivido corso lunga la schiena di Szczesny, alla sua ennesima prestazione superlativa. Fa tutto parte del gioco, di chi è il volto di questa Juve in piena corsa verso la vetta della classifica, di chi quando c'è svolta la giornata, per qualità tecniche e leadership.