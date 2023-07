Un anno in Canada, con l'Italia che è tornata subito a chiamare. Federico Bernardeschi è di nuovo uno dei protagonisti del mercato in Serie A, 12 mesi dopo il suo addio alla Juventus e al nostro calcio, per provare una nuova avventura, di calcio e vita, a Toronto. Lui, così come Insigne e Criscito, sono stati tra i giocatori portati in Mls un anno fa dal club canadese, carico di ambizioni e voglia di vincere. Desideri che sono rimasti però disattesi, vista l'annata complicata vissuta dal TFC e culminata con l'allontanamento dell'allenatore, Bob Bradley. La voglia di competere ad alti livelli è però tanta e così i contatti con i club italiani possono portare a un ritorno in A già in questa finestra estiva.



TRA BOLOGNA E NAPOLI - A interessarsi a Bernardeschi sono state diverse società. In primis il Bologna, che ne ha parlato apertamente attraverso l'ad Fenucci qualche giorno fa. Ma non soltanto. Il Napoli, che già un anno fa aveva riflettuto a lungo sulla possibilità di prendere il classe '94 dopo il suo addio alla Juventus, è un'altra opzione molto calda. Molto dipenderà da chi lascerà la squadra di Rudi Garcia in queste settimane: se dovesse partire un esterno, Berna rappresenterebbe certamente un'ipotesi concreta. Nell'anno che porta all'Europeo, la voglia di Italia si fa più forte.