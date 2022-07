Da quando lasciò il Napoli per trasferirsi al Paris Saint-Germain, non è passata estate senza che il nome di Edinson Cavani non sia stato accostato a un club di Serie A. Juventus, Inter, Milan e Roma prima, Salernitana e Monza più di recente. I brianzoli hanno iniziato a pensare al Matador per rinforzare il proprio attacco e avviato i primi contatti. Ma Adriano Galliani sa benissimo quanto sia complicato arrivare a un obiettivo tanto grande…