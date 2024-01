La Serie A è il campionato dove si sbaglia di più: Djuric il peggiore, Tomori meglio di Acerbi. C'è Arthur

La Serie A è il peggior campionato tra i top 5 d'Europa per precisione. Lo rivela un sondaggio degli esperti di statistica inglese di Ticketgum che hanno analizzato più 1900 giocatori dei principali campionati europei (400 per la Serie A) allo scopo di scoprire quali sono i giocatori meno affidabili con la palla fra i piedi. Sotto la lente d'ingrandimento sono finiti i minuti giocati, il numero di errori nel tentativo di ottenere il controllo della palla, i passaggi mancati e la perdita del possesso dopo un contrasto.



I RISULTATI PER LEGHE

Ligue 1: 44.95/100

Premier League: 51.67/100

La Liga: 54.55/100

Bundesliga: 54.59/100

Serie A: 56.92/100.



IL PEGGIORE E IL MIGLIORE D'ITALIA - L'analisi, ovviamente, premia i difensori, a cui la voce "passaggi sbagliati" solitamente vede numeri molto bassi e altrettanto quella "recupero palla" restituisce numeri alti, e di conseguenza penalizza gli attaccanti. Per questo Milan Djurić del Verona è il giocatore della Serie A che sbaglia di piú, con un punteggio di 91.32/100, mentre il difensore del Milan, Fikayo Tomori è il giocatore della Serie A che sbaglia di meno con un punteggio di 14.05/100.



ECCO LA TOP 10 DEI MIGLIORI E DEI PEGGIORI