Provincia del calcio europeo. Per infrastrutture, per investimenti, per giocatori, ma anche per quello che produciamo, in termini di qualità del gioco. Dalla mancata qualificazione al Mondiale alle difficoltà dei nostri club nelle competizione europee, il calcio è italiano è arrivato al punto del non ritorno e continua a non capire la gravità della situazione. Mette pezze, per coprire i buchi, come nel caso del Decreto Crescita, invece di effettuare riforme, su tutti i fronti. E' lo specchio del nostro Paese, sopravviviamo, puntando sulla storia e sul blasone, secondo il più classico del "io speriamo che me la cavo", come è per esempio accaduto in tutti e quattro i quarti di finale di Champions League o nel big match di domenica tra Manchester City e Liverpool. Ne aveva parlato chiaramente Stefano Pioli, allenatore del Milan, nel post partita della sfida pareggiata all'Allianz Stadium contro la Juventus, il 19 settembre 2022: "Siccome continuiamo a parlare di problemi in Europa, oggi abbiamo giocato 48 minuti di tempo effettivo, così si farà sempre fatica. Ci sono problemi di atteggiamenti di noi addetti ai lavori che perdiamo tempo a protestare e gli arbitri fischiano troppo. Dobbiamo alzare il tempo effettivo se vogliamo rapportarci ad altri campionati dove la mentalità e la cultura sono diverse. Così migliorerebbe anche lo spettacolo per il pubblico"., il 25 febbraio scorso ("Non è possibile anche che il tempo effettivo sia stato solo di un tempo praticamente. Non si può giocare così poco, non è corretto. E' troppo poco giocare 45' su una partita da 90'. Se uno fischia meno, i giocatori si alzano subito e non restano a terra a perdere tempo. Su questa cosa la colpa è degli arbitri e non dei giocatori") e("Non ha senso dare tanti minuti di recupero, se prima non si tutela il ritmo della partita. Nel recupero quanti minuti si giocano? Ho detto all'arbitro di non dire che recuperano le perdite di tempo e invece poi non fare niente per evitare che si interrompa il ritmo della partita"),In Italia si gioca poco, perché principalmente ai giocatori e agli allenatori (che esagerano nelle proteste) viene concesso di fare quello che vogliono.nonostante le direttive dall'alto di Gianluca Rocchi siano quelle di limitare i fischi allo stretto necessario.Il cambiamento, insomma, deve essere ad ampio raggio, perché il prodotto calcio italiano così non va. Senza appeal non può esserci salto di qualità.