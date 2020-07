Ieri sono stati tra i protagonisti di, ma si sono presi la scena durante il calcio di rigore che ha dato il là alla rimonta rossonera.ha provocato, Zlatanha risposto prima coi fatti, spiazzando Szczesny, poi coi gesti, cercandolo con lo sguardo e 'zittendolo'., 5 in campionato, con 3 assist:, prendendo però parte a 8 gol, passaggi decisivi compresi, in 9 partite da titolare. Cristiano Ronaldo ha numeri migliori? Certo, un gol ogni 91 minuti.- Ieri Cristiano Ronaldo, autore del gol del momentaneo 2-0, ha alzato la voce in casa di Zlatan, che lo ha prontamente messo al suo posto. Come se un ospite volesse fare le scarpe al padrone di casa. Beh, CR7 non ci è riuscito., che di scudetti ne ha vinti 4 e che, in Italia, è sempre stato in grado di spostare gli equilibri.Se per il portoghese l'habitat naturale è quello del martedì e del mercoledì sera, con l'inno scritto da Tonynela fare da colonna sonora,Ci è arrivato da giovane, ci è tornato dopo un anno di erasmus in Spagna, ci è ritornato ora, all'alba dei 40 anni: è una seconda casa. Anzi, di più: è la sua casa calcistica. Dove è esploso, dove è diventato un grande, dove si è affermato come da nessun'altra parte.Si muove talmente a proprio agio che, al termine del match, si diverte, si rilassa, ride e scherza,per vedere anche le sue giocate. Resta incerto sul futuro, ma non ha dubbi su quello che sarebbe successo con lui dall'inizio:. Lo vincerà probabilmente la Juve di Ronaldo, preso per vincere la Champions, non (solo) la Serie A.