Il 1° luglio 2022 èper il nostro calcio femminile: quella del passaggio al professionismo. Uno step impensabile fino a pochi anni fa e ora divenuto realtà per lagrazie all’impegno dellacon il sostegno di- “È un grande giorno per il calcio femminile e per tutto lo sport. il debutto del professionismo rappresentaGrazie alla Federcalcio, alla Divisione, ai Club e alle calciatrici abbiamo compiuto, tutti insieme, un passo decisivo nel proiettare il nostro sistema in una. Il percorso di sviluppo comunque deve essere ancora accompagnato con interventi mirati, auspico di trovare sempre al nostro fianco il Governo e il Parlamento, come peraltro è già avvenuto nella prima fase, per consolidare questa svolta e radicarla nella cultura nazionale”, le parole del- L’accordo collettivo avràed è stato definito nell’assemblea dei club di Serie A femminile tenutasi oggi. Redatto insieme a calciatrici e tecnici, il nuovo documento disciplina il rapporto di lavoro dal punto di vista economico e normativo tra società e tesserati. Grazie ad esso, d’ora in poi le giocatrici potranno percepiree avranno n“Siamo consapevoli del grande lavoro che dovrà ancora essere svolto per poter raggiungere una sostenibilità nel tempo per il nostro sistema, ma è il momento di celebrare un. Un punto raggiunto grazie al dialogo e al confronto. Ora abbiamo un documento condiviso che ci permette di guardare al professionismo nello sport femminile con ottimi presupposti”, ha commentato il