Con queste parole, nel maggio scorso, Luigi De Siervo, AD della Lega, ha ufficializzato lo sbarco negli States.L’obiettivo, presente e futuro, è andare a, a livello di progetti off e online.Sul canale Youtube della Lega, ad esempio, ci sono ormai 8,52 milioni di iscritti. Numeri che confermano, già a livello digitale,. La Premier League inglese è ferma a 3,44 milioni, LaLiga spagnola, nonostante la sua forte internazionalizzazione, presenta numeri di poco superiori (8,67 milioni). Tutti segnali di ottime potenzialità di sviluppo.(tv rights), dove ancora ci sono forti spazi di manovra,(a partire dalle sponsorizzazioni/regional partnership)(dalle tradizionali tournée all’estero, all’organizzazione di eventi di eSports, fuori dei confini domestici, ai fan events, ecc.), potendo contare, tra l’altro sulla forza propulsiva del concetto di made in Italy, che, da sempre, apre le porte all’estero a tutte le realtà industriali del nostro Paese.Da qui l’idea di aprire un ufficio a New York, sotto il coordinamento del direttore commerciale Michele Ciccarese. Una scelta accelerata anche dalla presenza di tanti presidenti nordamericani nel ricco mercato della Serie A (come nel caso di Fiorentina, Roma, Milan o Bologna).Se parliamo di penetrazione sui mercati esteri Premier League inglese e Liga spagnola sono i due campionati/marchi di riferimento a livello europeo.Più di 44 delegati commerciali, 11 uffici di rappresentanza (insieme anche a 3 joint venture), 90 paesi, 5 continenti coperti. E’ la fotografia, ad oggi, del processo di internazionalizzazione del marchio LaLiga nel mondo. Una strategia portata avanti, negli ultimi 15 anni, utilizzando l’immagine e la popolarità di club del calibro di Real Madrid e Barcellona (ma in crescita vi sono anche Atletico Madrid, Valencia e Siviglia), così da attrarre l’attenzione di milioni di appassionati di calcio, che guardano al prodotto spagnolo, come ad una eccellenza sportiva. Partendo da questa idea, l’area marketing della Liga ha deciso di fare un ulteriore passo avanti, declinando il concetto di eccellenza in altri settori (extra calcio). Nei prossimi anni, ad esempio, cultura, gastronomia ed economia contribuiranno allo sviluppo e alla conoscenza del prodotto calcio in ogni angolo del pianeta. Da qui l’idea di un festival iberico itinerante. Tocca e coinvolge, di anno in anno, ben 10 capitali internazionali (Abu Dhabi, Bangkok, Doha, Ho Chi Minh, Jakarta, Kuala Lumpur, Seoul, Singapore, Taipei e Zurigo), in un ponte ideale tra Europa, Medio Oriente e Asia. L'espansione del brand LaLiga è sempre più capillare, potendo sfruttare la potenza della lingua, soprattutto in alcuni mercati strategici come Centro e Sud America.