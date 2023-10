C'è una filastrocca ripetuta da anni in Serie A: "Non c'è abbastanza spazio per i giovani". Vero, ma fino a un certo punto. Perché il mood sta cambiando, gli allenatori lanciano i ragazzi senza paura. Per scelta o per necessità. In queste prime sette partite di campionato alcune squadre hanno messo in vetrina i loro talenti, ragazzi in rampa di lancio che si stanno affacciando per la prima volta tra i grandi. Alcuni arrivano dalle giovanili e hanno già qualche panchina in A, altri sono stati pescati all'estero e si stanno inserendo gradualmente. Pafundi è 'il giovane' per eccellenza, classe 2006 dell'Udinese che ha già debuttato anche in Nazionale: nei mesi scorsi è stato fermato da una pubalgia che si porta avanti da un po', ma la società punta molto sul ragazzo che ha appena rinnovato fino al 2026. Più spazio, invece, per altre stelline del nostro campionato: ma chi sono i giovani - considerando dai 2004 in giù - che hanno giocato di più finora in Serie A?



