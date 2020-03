Le limitazioni e le nuove norme imposte dal decreto firmato dal presidente Conte non fermano la Serie A che fra oggi e domani manderà in campo ben 6 gare. Le partite completeranno il programma della 26esima giornata di campionato, saranno disputate tutte a porte chiuse e vedranno il big match Juventus-Inter nella serata di oggi.



IL CALENDARIO

Parma-Spal oggi alle 12.30

Milan-Genoa oggi alle 15

Sampdoria-Verona oggi alle 15

Udinese-Fiorentina oggi alle 18

Juventus-Inter oggi alle 20.45

Sassuolo-Brescia lunedì ore 18.30



DOVE VEDERLE IN TV

Non è stato dato il via libera dalla Lega Serie A alla visione in chiaro delle partite in tv per questo il programma della giornata non subirà variazioni. Parma-Spal sarà trasmessa da DAZN anche sul canale DAZN ONE sulla pittaforma Sky. Anche per Milan-Genoa sarà disponibile lo stesso servizio sui canali DAZN. Le altre 4 gare saranno tutte trasmesse dai canali Sky ​con il Derby d'Italia Juventus-Inter che sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (Canale 202) e Sky Sport (canale 251).