Nonostante le lamentele degli allenatori, che spesso hanno espresso il loro malcontento circa le sfide a mezzogiorno, la Serie A non molla. Anzi, raddoppia. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, il nuovo presidente di Lega, Paolo Dal Pino, sta studiando la situazione. La conferma è arrivata direttamente dal numero uno del calcio italiano, che aveva dichiarato: "Quello degli orari delle partite è uno dei temi sollevati. Dobbiamo pensare a chi guarda il calcio italiano all'estero, serve maggiore flessibilità. Ci sono tanti potenziali partner con cui dialogare, potrebbe essere necessario cambiare il meccanismo attuale".



LO SCENARIO - Il mercato asiatico chiama, gli interessi economici battono ogni tipo di dubbio e protesta. E dunque, oltre all'attuale sfida della domenica alle 12.30, la Serie A prepara il terreno anche per il sabato. Nel prossimo bando per i diritti tv (2021-2024), infatti, la Lega aggiungerà una finestra, con una gara prevista per il sabato alle 12.30 o alle 13.30, sul modello inglese della Premier League. Intanto, quest'oggi, la Juve scende in campo nel lunch match: per l'ottava volta in questa stagione, CR7 è di scena tra le 12.30 e le 15. Per la gioia dell'Asia e con buona pace degli allenatori.