Nel Frosinone appena promosso in Serie A c'è una certezza su tutte:, classe '98, il cuore del gioco di Grosso. Un intoccabile. Ogni pallone passava da lui. Oggi è uno dei giocatori in vetrina per l'estate: offerte concrete non ne sono ancora arrivate, ma nel corso della stagione è stato seguito da vicino da diversi club di Serie A.- Regista o mezz'ala, Boloca è cresciuto nelle giovanili della Juve e. Quest'anno ha fatto due gol, entrambi decisivi: il primo per il pareggio a Palermo, l'altro nella vittoria contro il Genoa alla penultima giornata.- Nato a Chieri, un paesino di 35mila abitanti sulle colline piemontesi, Boloca - gestito da Dario Paolillo e Luca Carnaghi -massima resa col minimo sforzo: il difensore era stato preso per 150mila dalla Pro Patria e rivenduto alla Juve per 10 milioni compresi i bonus. Il club gialloblù è già entrato nell'ottica di poter perdere Boloca, se dovesse arrivare una proposta convincente non si opporrà alla sua partenza: a Frosinone è cresciuto ed è stato valorizzato, ora è pronto per lo step successivo.