Gentile Procuratore,il Boxing Day è stato un successo solo per le casse delle società perchè ero allo stadio San Siro e sono stato testimone dello scandalo dei cori razzisti - buuuuuuuu! - contro il campione del Napoli Koulibaly.Sono curioso di sapere ora cosa rischia l'Inter? Alberto '65per i comportamenti discriminatori dei propri tifosi (tifosi ?) così come prevede l'art. 11 del Codice di Giustizia Sportiva.Ebbene,che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione.consiste nell'obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori cui possono essere aggiunte sanzioni più pesanti (qualora si verifichino fatti particolarmente gravi e rilevanti), quali, ad esempio,, penalizzazione di uno o più punti in classifica. Oltre alle sanzioni sportive vengono applicate generalmente, soprattutto in caso di comportamenti discriminatori recidivi, sanzioni pecuniarie.Mi permetto, però, di aggiungere che il Boxing Day italiano - il giorno di Santo Stefano - (quello inglese è così denominato in quanto nell'accezione britannica è il giorno in cui si buttano i boxes, cioè le scatole dei regali natalizi) si è anche macchiato di sangue, essendo morto un tifoso neroazzurro prima dell'inizio della partita., visto che il Questore di Milano ha già chiesto la chiusura della curva dell'Inter e il divieto di trasferta per tutta la stagione.