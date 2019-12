Giro di boa del campionato non ancora raggiunto e il conto delle panchine saltate è già lunghissimo. La Serie A si riscopre campionato mangia-allenatori, con 9 tecnici già esonerati in 17 giornate. Un record del decennio: solo nel 2011, infatti, i numeri erano peggiori, con ben dieci allenatori cacciati dai rispettivi presidenti.



LEADER D'EUROPA - La Serie A è il torneo europeo con il maggior numero di esoneri: come riporta il Corriere dello Sport, in Premier sono fermi a 8 (con tre giornate in più), in Liga sono 6, in Germania e Francia 4. L'anno della paura coinvolge anche le big: il progetto di Giampaolo, al Milan, è durato solamente 7 giornate, l'Ancelotti bis a Napoli si è sciolto poco dopo la metà del girone d'andata.



CAMBIARE NON SERVE SEMPRE - E poi il tris del Genoa, fresco di nomina di Nicola dopo il doppio addio di Andreazzoli e Thiago Motta. Senza dimenticare il Brescia (Corini-Grosso), la Fiorentina (Montella), l'Udinese (Tudor-Gotti) e la Sampdoria (Di Francesco-Ranieri). Già, Ranieri. Proprio colui che l'anno scorso fece le fortune della Roma, con 22 punti in 22 punti dopo i 44 dello stesso Di Francesco nelle precedenti 26. Lo stesso valse per Tudor a Udine (18 punti in 10 giornate dopo l'addio di Velazquez) e Mihajlovic a Bologna (30 punti in 17 giornate dopo l'esonero di Inzaghi).