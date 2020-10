La Serie A farà di tutto per provare a finire la propria stagione sportiva in tempo per poter consentire lo svolgimento di tutte le competizioni e per far partire in tempo anche gli Europei che prenderanno il via a giugno, anche in Italia. Il decreto rilancio ha stabilito importanti novità, ma sono molte anche la possibili soluzioni al vaglio. PerchéAd ogni costo​Secondo Repubblicaperché l'impressione dei 20 medici di Serie A è che mettere mano al protocollo, oggi, equivalga a fermarsi per non ripartire più. Sostanzialmente l'idea è quella di un mini-lockdown del calcio. Tutte le squadre chiuse in ritiro anche solo per due settimane, uscendo solo per giocare, con test ogni 4 giorni. Questo permetterebbe di evitare di smaltire i molti casi senza che nel frattempo se ne aggiungano altr.Domani inoltre l’Assemblea di Lega esaminerà le offerte di fondi di investimento pronti a versare nuovi capitali e non può dare un’immagine di precarietà. L'idea della bolla non piace però ai calciatori, contrari già a maggio, ma per loro le cattive notizie potrebbero non essere finite. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, nel corso dell'assemblea di lega si discuterà anche della possibilità di approvare un nuovo taglio degli stipendi collettivo.perché tante società, in caso di mancato 3-0 a tavolino, stanno iniziando a ventilare la possibilità di non giocare in caso di assenze.Un'ipotesi che non piace a nessuno perchè rappresenterebbe il fallimento del Piano A, ma che dovrà essere regolamentata. E proprio il presidente della Figc,, che ne è stato a lungo un promotore,. Lo dice il Decreto Rilancio che conferisce pieni poteri al numero 1 di via Allegri, in caso di nuova emergenza.