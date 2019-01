Non c'è sessione di mercato senza che il nome di Domagoj Vida venga accostato alla Serie A. Da anni il nome del difensore croato è sul taccuino dei club italiani, che a più riprese lo hanno trattato ai tempi della Dinamo Kiev. Nel gennaio 2018, poi, il passaggio al Besiktas ma a un anno di distanza Vida è già pronto a rifare le valigie.



ROMA IN STANDBY - Nei giorni scorsi è stata la Roma il club più interessato a Vida, con tanto di trattativa in stato avanzato col club turco. Sembrava tutto fatto per il suo arrivo in prestito oneroso (circa 3 milioni di euro) con obbligo di riscatto legato alle presenze del giocatore. Quando sembrava mancare solo l'annuncio ufficiale, sono però sorte delle complicazioni legate alla formula e alle richieste del Besiktas, con l'affare ora bloccato viste le riflessioni che i giallorossi stanno portando avanti sul futuro di Di Francesco.



PROPOSTO ALLA JUVE - La Roma, ma non solo. Nelle ultime ore Vida è stato proposto anche all'Inter e, soprattutto, alla Juventus dopo l'infortunio subito da Giorgio Chiellini in Coppa Italia. Un'idea di mercato, che però non scalda del tutto Fabio Paratici e la dirigenza bianconera, seriamente tentati dal pensiero di restare così fino a fine stagione. Dalla Roma alla Juve, passando per l'Inter: c'è sempre l'ombra della Serie A nel futuro di Vida.