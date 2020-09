La Serie A trema per i 14 giocatori del Genoa positivi al coronavirus, mentre la Super Lega cinese festeggia l’uscita delle sue 16 squadre dalla "bolla" di prevenzione sanitaria, dove i club sono rimasti per dieci settimane tra due città, Suzhou al Sud e Dalian al Nord, luoghi nei quali hanno giocato la prima fase del campionato. Da luglio non è stato registrato alcun contagio nel football cinese.