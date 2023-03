Oggi è in programma a Milano un’assemblea dei club e all’ordine del giorno ci sono due decisioni cruciali per il futuro del calcio italiano:e le quattro banche d’affari che si sono offerti di finanziare il pallone.. Per trattare cioè con uno degli istituti di credito che hanno messo sul piatto prestiti fra uno e due miliardi di euro. C’è tuttavia sul tavolo una questione pregiudiziale da affrontare: cosa fare di questi soldi? Ed è qui che il tema industriale dei diritti tv si intreccia con quello finanziario.Come riferisce La Stampa,organizzativa e di clienti della pay-tv controllata dal gruppo americano Comcast. La Lega non si troverebbe così a dover partire da zero con il canale tematico, un progetto a lungo immaginato ed esplicitamente contemplato nelle linee-guida approvate in vista del prossimo bando per i diritti tv.L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, dovrebbe sottoporre la suggestione già oggi ai club per capire se vi sia o meno l’intenzione di procedere con il piano che, al netto delle abituali divisioni interne al calcio italiano, si profila comunque irto di ostacoli da superare.. Il colosso statunitense ha comprato il gruppo britannico da Rupert Murdoch nel 2018 per quasi 40 miliardi di dollari., si legge sempre su La Stampa, invitando i grandi della finanza internazionale a presentare proposte di finanziamento. Jp Morgan, Goldman Sachs, Barclays e Citi si sono già dette disponibili ad accordare prestiti alla Serie A. Ma è probabile che altre grandi banche, italiane e non, si affacceranno in presenza di un progetto industriale concreto. Contestualmente, poi, la Confindustria del pallone dovrebbe nominare uno o più consulenti, affidando loro due incarichi: valutare le offerte di debito pervenute alla Serie A e soprattutto contattare Comcast per sondare la sua volontà di vendere Sky Italia e a quali cifre.