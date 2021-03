Nell'ultimo weekend inglese, Erikha illuminato lacon un gol di rabona, rasoterra, condito da tunnel. Non è la prima volta che lo fa: ne ha realizzato uno, nel 2014, contro l'in Europa League, e uno è stato immortalato quando ancora vestiva la maglia delle giovanili del, con il 10 ben stampato sulla schiena. Gesto tecnico elegante e unico. Meno elegante, ma ugualmente unico, è stato invece il gol di Michele, centrocampista mancino della, che ieri ha realizzato qualcosa di speciale!, portiere dell', rinvia il pallone in seguito a un calcio piazzato grigiorosso, Castagnetti, ultimo uomo, fa rimbalzare il pallone e, da 70 metri, di prima, calcia il più forte possibile verso la porta avversaria. E fa gol. Un gol clamoroso. Alla. Un gol che, direbbe, 'vedranno pure a Tonga'. Frutto del caso? No, assolutamente. Come, in un gesto più raro da vedere e tecnicamente più coordinato, anche Castagnetti ha già regalato perle del genere in carriera.La scorsa stagione, il, praticamente un anno fa, contro il, intercetta un pallone di Maiello e, dopo il primo controllo, dalla sua metà campo, pesca Bardi fuori dai pali e fa impazzire i compagni, che si mettono le mani nei capelli. Proprio come successo ieri.E come successo contro il, con una punizione da urlo da 35 metri. Alla David Luiz. O forse, è meglio dire, alla Michele. L'uomo dei gol da urlo, che ha due promozioni in A in carriera (Empoli e Spal), ma che in A non ha mai giocato.