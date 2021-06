Il campionato di Serie B sarà visibile anche su Dazn nel triennio 2021/2024. Ad annunciarlo è la Lega Serie B, che comunica che l'emittente che si è assicurata l'esclusiva su 7 delle 10 partite della Serie A per tre anni ha deciso di aderire all’offerta al mercato per le trasmissioni non esclusive, relativa al pacchetto piattaforme internet/mobile.



Sommando questa alle adesioni di Sky Sport ed Helbiz, con il minimo garantito per la commercializzazione dei diritti internazionali si arriva a un ricavo di 48,5 milioni di euro. Che raddoppia di fatto quanto ottenuto nello scorso triennio dalla Lega Serie B per la cessione dei diritti audiovisivi.