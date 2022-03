La Sportize.pl, nuova piattaforma OTT polacca, ha acquisito i diritti per la trasmissione del Campionato della Serie BKT nel proprio Paese. Trasmetterà le migliori partite in full HD, in diretta e in differita, oltre agli highlights delle stagioni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. ''Portare il nostro campionato in Polonia e stare vicino ai tifosi ci rende enormemente orgogliosi del lavoro che insieme alle società e ai nostri partner stiamo portando avanti”, ha commentato Mauro Balata, Presidente della Lega B.