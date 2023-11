, almeno fino a questo momento, per. Ma non nel senso che ci sarebbe aspettati alla vigilia. I bergamaschi, infatti, sono alla prima esperienza nel campionato professionistico di Serie C, mentre i bianconeri hanno già diverse stagioni alle spalle - oltre a una Coppa Italia e diversi piazzamenti playoff.. Ma il primo spezzone di campionato ha raccontato una storia decisamente diversa.OPPOSTI - L’Atalanta, infatti, con la vittoria di ieri sul Fiorenzuola ha fatto un. Non solo in piena zona playoff,- fermo a 5. Il bottino nerazzurro recita sei vittorie, due pareggi e quattro sconfitte in dodici gare di campionato, con un perfetto equilibrio tra gol fatti e subiti: 15. Insomma, un approccio importante, che soprattutto nell’ultimo mese ha dato frutti importanti, come dimostrano le quattro vittorie nelle ultime cinque partite., che sta incontrando parecchie difficoltà sul proprio percorso. Con l’ultima sconfitta subita sul campo del Pontedera, infatti, i bianconeri. E anche se la stagione è ancora lunga, la sensazione è che quest’anno la qualificazione ai playoff possa essere più complicata del solito. Una delle ragioni di queste difficoltà, ad ogni buon modo, può essere ricercata nella passata estate...Quando sono stati definiti i gironi ufficiali della stagione, infatti,. Questo proprio a causa del fatto che c’era una nuova U23 pronta a iscriversi: l’Atalanta. Ecco,, che è stata inserita nel gruppo, almeno sulla carta,. Lo dimostra la presenza di diverse big come Cesena, Perugia, Pescara e Torres (che ha di fatto preso il posto della Spal nelle posizioni di vertice), ma anche di tante altre squadre insidiose per quanto riguarda il potenziale piazzamento playoff, dalla Carrarese ad Ancona e Gubbio., che ora è chiamata a dare una svolta ai propri risultati per riscattare le difficoltà iniziali.- Nel Girone A continua a comandare il, che sta sorprendendo tutti un po’ come la. Due grandi rivelazioni di questo inizio di stagione, che ha visto diverse in big in totale difficoltà - dal- e, al contrario, esplosioni assolutamente inattese. Dopo un avvio complicato, comunque, diverse top sono rientrate in carreggiata:, infatti, hanno accorciato notevolmente sulle rispettive capoliste e sono pronte a dare l’assalto al campionato. La lotta per il primo posto, insomma, sta per entrare nel vivo, ma già questi primi mesi sono stati un ottimo antipasto della stagione che verrà.