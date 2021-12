, quando era seconda e poi superò il Milan nella corsa allo scudetto. Sono numeri che fanno riflettere, anche se stavolta la squadra di Inzaghi gioca meno bene e soffre di più,come piacerebbe ad Allegri. Lanciato a sua volta da due successi consecutivi,Perché è vero che Handanovic è stato bravissimo a deviare la punizione di Lukic del possibile 1-1, ma il grande lavoro di Pobega e compagni in mezzo al campo non è bastato per liberare al tiro prima Sanabria e poi Warming. E così- Il Torino può consolarsi soltanto con il fatto di avere spaventato la capolista, anche se alla distanza è emersa la concretezza dei campioni d’Italia che hanno chiuso meritatamente in vantaggio il primo tempo. L’accelerazione di Brekalo, che costringe subito Handanovic a una difficile deviazione in angolo, non è un lampo isolato perché subito dopo Bremer ha sulla testa il pallone del vantaggio che colpisce troppo debolmente favorendo il facile controllo del portiere nerazzurro., graziando Handanovic che non ci sarebbe mai arrivato.- Venti minuti senza nemmeno un tiro in porta fanno venire il, visto che il centrocampista è stato espulso a Madrid e salterà anche la partita contro il Liverpool., preferendo i tocchi orizzontali per Brozovic, il regista centrale tra Calhanoglu e i due esterni Dumfries e Perisic. E allora il gioco si sviluppa soprattutto a sinistra, dove l’Inter incomincia a fare la differenza sfruttando gli spazi lasciati su quella corsia da Djidji e Singo.- Come se in panchina ci fosse ancora Conte, dopo 20’ di attesaE’ il segnale della svolta, perché poi anche Brozovic ha sui piedi il pallone per segnare ma calcia troppo debolmente. Poco male, visto chemandando il pallone sul palo interno e quindi in rete, malgrado il disperato tentativo di deviazione del portiere granata. E una volta sbloccato lo 0-0 grazie al terzo gol in campionato dell’olandese, l’Inter va vicina al raddoppio con Lautaro, che però angola troppo il tiro.- Visto che il Torino offre più che fumo che arrosto, dopo il primo quarto d’ora della ripresa Juric gioca una carta a sorpresa, inserendo il ventunenne e semisconosciuto danese Warming al posto dell’irriconoscibile Sanabria. E poco dopo ecco altre forze fresche, con Rodriguez e Mandragora che rilevano Bongiorni e Pobega. Ma soprattuttoInzaghi capisce che sta rischiando e allora anche lui cambia qualcosa., tra l’altro ammonito e come diffidato assente nella prossima partita a Bologna, e al loro posto dentro Sanchez e Vecino.- Sostituendo gli interpreti da una parte e dall’altra non cambia il senso della partita, in cuiJuric, infatti, fa entrare anche Praet e Ansaldi che rilevano Brekalo e Aina, mentre Inzaghi rilancia D’Ambrosio e Sensi richiamando Dumfries e Vidal. L’ultima staffetta è quella tra Perisic e Dimarco, mentre l’ultima conclusione è di Sanchez, ma nemmeno lui inquadra lo specchio della porta. E così basta e avanza il gol di Dumfries per battere il Torino e continuare il volo verso lo scudetto.Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries (38' st D'Ambrosio), Vidal (38' st Sensi), Brozovic, Calhanoglu (24' st Vecino), Perisic (45' st Perisic); Dzeko, Lautaro Martinez (24' st Sanchez). A disposizione: Cordaz, Radu, Gagliardini, Kolarov, Ranocchia, Dimarco, Darmian, Satriano. All.: Simone InzaghiTorino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno (20' st Rodriguez); Singo, Lukic, Pobega (20' st Mandragora), Aina (31' st Ansaldi); Brekalo (31' st Praet), Pjaca; Sanabria (14' st Warming). A disposizione: Gemello, Izzo, Zima, Zaza, Kone, Linetty, Rincon. All.: JuricArbitro: GuidaMarcatori: 30' DumfriesAmmoniti: Calhanoglu (I)