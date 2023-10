Non è un periodo felice per Karim Benzema. Dopo le accuse di legami con associazioni terroristiche arrivate dal ministro degli Interni francese Gérald Darmanin, ecco un altro episodio poco felice (questa volta, fortunatamente, di campo). Durante la sfida tra Al-Taawoun e Al-Ittihad, il francese - dopo aver trovato il gol del vantaggio al 22' - si è reso protagonista anche del gol dell'Al-Taawoun segnando un autogol quattro minuti più tardi. Il dato curioso: Benzema non aveva mai messo a segno un autogol nella sua carriera.