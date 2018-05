Una settimana intensa per Simone Inzaghi. Sabato il mister sposerà la sua compagna Gaia Lucariello, tra domani e giovedì il mister incontrerà, come riporta il Corriere dello Sport, la dirigenza. Il summit di mercato indagherà nomi e necessità, servirà per definire i piani futuri e gli investimenti. I temi sul tavolo saranno molti: nomi in entrata e in uscita, su tutti quelli di Milinkovic e Felipe Anderson.



MERCATO LAZIO - Ovviamente tema caldo, caldissimo, a villa San Sebastiano sarà il mercato. Il budget che Lotito ha scelto di spendere per la prossima campagna acquisti si aggira attorno ai 50 milioni. Niente spese folli, niente acquisti di grido, la Lazio si muoverà con la consueta prudenza e parsimonia. Si cercano rinforzi in tutti i reparti, Inzaghi sarà fondamentale per capire dove e come investire. Per lui sarà una settimana fondamentale: prima il summit, poi il matrimonio.