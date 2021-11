Giornate nerissime per la Zebra.. Quattro botte pesanti, condite da una beffarda coda televisiva: in cauda venenum, appunto., alleggerita dal fatto che la squadra era già qualificata (ma ancor dolorosa per lo spettacolo offerto) ha rappresentato quella lezione d’inglese impietosamente ricordata da Capello e ingigantita dalla scena internazionale.. In un anno le azioni della Juventus sono passate dal valore di 0,80 € allo 0,57, mentre il Ftse Mib nello stesso periodo, è in forte guadagno da 22132 punti a 25852. Se il venerdì nero della borsa milanese (non la sola a soffrire) s’inserisce in un contesto positivo, il venerdì nero juventino è un’ulteriore caduta durante la discesa.In sostanza, la Procura di Torino formula un’ipotesi di falso in bilancio, ottenuto attraverso il meccanismo delle plusvalenze. Forse non si tratta d’un fulmine a ciel sereno perché la società bianconera, nei documenti relativi all’aumento di capitale da 400 milioni, aveva già comunicato il rischio possibile di quanto accaduto, scrivendo di eventi che “potrebbero avere un impatto negativo rilevante sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo”. Ma il fulmine ha colpito.nel fortino dello Juventus Stadium, che fortino non è più. Eguagliato il peggior record casalingo, concessa una vittoria in trasferta alla Dea che mancava dal 1989 e i tifosi che sono scesi ufficialmente dal carro bianconero, subissando la squadra di fischi e cori nel corso dei 90 minuti. Il danno più grande però guarda alla classifica e a quel quarto posto raggiunto da Pirlo a fatica l'anno scorso che vorrebbe dire accesso alla Champions e che ora dista addirittura 7 punti.“All or Nothing”, la serie Amazon “che racconta la stagione d’un grande club”. Ironia della sorte, quella in scena è stata la peggiore delle ultime stagioni juventine. Almeno così si pensava fino a una settimana fa.