Questo 2020 è cominciato con un'asticella davvero altissima per quanto riguarda le difficoltà. Ma la SFIDA A MISTER PALMIERI del week-end ha saputo rispondere in maniera più che appropriata. Grazie alle vostre idee che riescono a scavalcare anche gli ostacoli più alti.



Il sabato è stato tutto appannaggio di CARMINE D'ONOFRIO, che si è aggiudicato la sfida con una doppietta di alto livello. La più bella a quota 10,9, eccola:



LAZIO GOL

REAL MADRID GOL

MANCHESTER CITY GOL

AUGSBURG GOL



E poi un'altra a 3,43 (Lazio over 1,5, Brighton over 1,5, Augsburg over 2,5, Hoffemheim over 2,5). Per il resto la sconfitta del Napoli ha messo fuorigioco quasi tutti tranne DADEAVE (Napoli 2 a 5,50).



Ma la SFIDA A MISTER PALMIERI della domenica è stata eccellente grazie a due eroi della bolla simulata. Uno lo conosciamo perfettamente, ha praticamente aperto lui questa rubrica ed è FERRI RAFFAELE. Non bravo ma bravissimo a colpire nel segno con una quota di 61.8 (ed era la quota minima...). Guardatela pure qui sotto e applaudite!



GENOA X2 GOL

LECCE X2 GOL

MILAN 1X GOL

JUVENTUS 1X GOL

SANTANDER OVER 1,5

ATHLETIC BILBAO OVER 1,5

LIVERPOOL 1X (INTEGRALE QUOTA MINIMA 61,8)



Quindi è toccato a Toni24 che con uno splendido terno ha portato a casa una bellissima quota di 14,25 (e se per caso il Pisa ne avesse fatto un altro... ). Ecco il terno (Milan 1/gol, Genoa over 2,5, Benevento gol).



Inter e Benevento sono stati i granelli di polvere che hanno fatto saltare tanti ingranaggi, tantissimi. Chissà perché sempre in molti avevano fatto riferimento sul successo dell'Athletic Bilbao: nada de nada...

Il Mister era andato sugli handicap delle big (ma solo il Liverpool...) mentre la X del Brescia era stata vista e inserita.



Comunque da Juve e Barcellona si è potuto vedere che se le big non rallentano (come ha fatto l'Inter) comunque stanno passando un momento che servirà a ritrovare la condizione per gli scontri d'Europa.

Date un'occhiata alla prossima giornata e ditemi: voi come la vedete? A presto!



P.S. Me-Den, torna sulle strade che erano il tuo riferimento. Quella da 0,05 potresti giocarla due o tre vite prima di realizzare qualcosa...