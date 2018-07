"Adesso o mai più". Eden Hazard suona la carica alla vigila della sfida contro il Brasile. Il fantasista belga è chiamato a trascinare la sua nazionale, una selezione ricca di campioni ma che si affida proprio all'estro del calciatore del Chelsea per conquistare il pass per le semifinali. Un test importante per un calciatore di grandissimo talento che non è mai riuscito ad essere decisivo con la maglia della suo paese, e che ora è pronto a guidare i Diavoli Rossi verso un risultato storico. "Hazard è il più forte giocatore ancora nella competizione" ha sentenziato Mourinho, che ha speso parole d'elogio proprio per il belga. Un investitura importante per il capitano del Belgio, che potrebbe cambiare maglia proprio nelle prossime settimane.



MATURITA' - La sfida contro il Brasile di Tite rappresenta un crocevia importante per il Belgio e per Hazard. I Diavoli Rossi vogliono dimostrare di essere una squadra matura, oltre ad avere grande talento, e arrivare in fondo alla competizione. A guidare la formazione di Martinez ci sarà proprio Hazard, che oltre al Mondiali si gioca anche un pezzo del proprio futuro. Il 27enne potrebbe infatti lasciare il Chelsea e vuole dimostrare di essere pronto per vestire la maglia del Real Madrid e raccogliere l'eredità pesante di Cristiano Ronaldo.



FUTURO GALACTICO? - Il padre-agente Thierry era uscito allo scoperto già lo scorso dicembre, quando aveva dichiarato: "Eden non rinnova, aspetta il Real Madrid". Hazard vorrebbe vestire la maglia delle Merengues e la mancata qualificazione alla prossima Champions League del Chelsea e l'addio sempre più vicino di Cristiano Ronaldo al Real potrebbero favorire proprio il suo trasferimento a Madrid. Il belga, in scadenza nel 2020, aveva strizzato l'occhio già qualche settimana fa al club di Florentino Perez con una dichiarazione rilasciata ai microfoni a L'Equipe: "Il Real Madrid può interessarmi, tutti lo sanno, ma se non mi vuole è inutile parlarne. Se invece mi vuole, sa cosa deve fare". Con l'arrivo di Sarri, Hazard non è più considerato incedibile e la dirigenza dei Blues potrebbe lasciarlo partire, ma alle proprie condizioni. La trattativa potrebbe decollare già nelle prossime settimana, ma prima c'è da superare il test Brasile per dimostrare di essere pronto a vestire la maglia dei Galacticos.