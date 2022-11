. La rassegna iridata in Qatar sarà la prima a vedere, dato che i Boateng, Jerome e Kevin-Prince, rivali nel 2014 con le maglie di Germania e Ghana, hanno in comune solo il padre: Nappresenteranno rispettivamente- Un sogno, fino a qualche tempo fa, reso possibile dalle incredibili performance di Nico,, e dalla costanza e regolarità di Inaki,è stato proprio il maggiore, dopo avere vestito per 17 volte la maglia della Spagna nell'Under 21 e per una nella maggiore in amichevole, a, come dichiarato in un'intervista a Marca: "In estate ci ho parlato, ho passato tanto tempo con lui. Ha 90 anni, ha lavorato molto nella sua vita, e mi ha detto che gli sarebbe piaciuto molto vedermi al Mondiale col Ghana e portarlo il più alto possibile. Si merita di vedermi rappresentare il paese dei miei genitori, del mio sangue".I - Nico invece fa parte della. Il fratellone gli ha detto di stare tranquillo e divertirsi, ma lo ha anche avvisato: "Il nostro legame è molto stretto, so che Nico non ha chiuso occhio la notte prima della lista dei convocati, secondo me è ancora sulle nuvole.- Nico, punta esterna rapida e fantasiosa, contro Inaki, attaccante d'area e dal grande fisicoe il maggiore ha ribadito al minore cheLa dedica è proprio a mamma e papà: "Sapete quanto vi voglia bene e quanto vi sia grato. Tutto questo è un sogno per Nico e per me. Non potremo mai darvi indietro quello che avete dato a noi. Siamo orgogliosi di avere genitori come voi, dei valori che ci avete insegnati, delle persone che siamo grazie a voi. Tutto quello che facciamo è per voi, vi vogliamo bene".@AleDigio89