Il Presidente della Spal, Walter Mattioli, ha parlato in zona mista dopo la gara contro la Fiorentina, lamentandosi per le decisioni arbitrali ai nostri microfoni: "Prima di parlare con voi ho voluto vedere l'episodio. Se devi fermare il gioco per un fallo non netto di rigore... gli pestano la punta dei piedi. Sappiamo che Chiesa inventa falli, è una sua dote. Persona poco seria, questo è il suo modo di fare. Il Var ha sbagliato nuovamente, come contro il Torino. Doveva continuare l'azione, la Spal aveva meritatamente segnato. Non può essere trattata così la nostra società, siamo passati da cogl..., siamo persone collaborative. Proveremo a sentire la Lega se c'è qualche situazione particolare, spero sia solo un episodio quello di oggi".