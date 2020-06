Quest'oggi Inter News ricostruisce il botta e risposta tra Antonio Conte e il quarto uomo Pairetto avvenuto nella serata in occasione del cartellino giallo rimediato da Lautaro Martinez in Inter-Sampdoria, gara vinta 2-1 dai nerazzurri. A segnalare l'ammonizione all'arbitro Mariani è stato il quarto uomo, una decisione che Conte non ha mandato giù: "Perché giallo ca**o? O lo vede lui... - dice il tecnico dell'Inter al quarto uomo, reo di aver "comandato" il cartellino a Mariani -. Che ca**o, glielo divi dire tu che è giallo? Ma scusami eh... O lo vede lui... Sta lì a un metro e tu da qua gli chiami giallo? Cioè, fammi capire: che ca**o di senso ha? Cioè fammi capire... Lui sta arbitrando e tu gli chiami giallo?!".