Tra i colpi più costosi della storia sono molti i nomi altisonanti. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé e Romelu Lukaku sono solo alcuni dei giocatori che rientrano in questa speciale top 10. Quel che però fa riflettere è che la maggioranza dei giocatori inclusi in questa lista non hanno reso secondo le aspettative, guadagnandosi l'appellativo di veri e propri "flop". La domanda sorge spontanea: Mudryk sarà all'altezza dell'investimento?