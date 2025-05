Laziomania: il solito "vorrei ma non posso". Baroni, ora due battaglie per evitare rivoluzioni

Redazione Calciomercato

, verrebbe da dire. Vizi e virtù. E quella sensazione di amaro in bocca provata e riprovata nel corso della stagione. Un copione visto e rivisto. Come se fosse già tutto scritto già al fischio d’inizio.una gara che sembrava porre fine al sogno Champions dei ragazzi di Baroni.La Lazio non sa infliggere la stoccata decisiva alla Juventus dell’ex Tudor, alle prese con varie defezioni e rimasta in inferiorità numerica per. Nel momento chiave, ancora una volta, un tabù per Zaccagni e compagni. Un’altra occasione persa, l’ennesima davanti al proprio straordinario pubblico. La grande chance per cambiare il destino che non viene sfruttata adeguatamente. Una nuova conferma di una squadra a più volti, incapace di saper affrontare il momento chiave con la giusta personalità, non riuscendo a fare la mossa decisiva.

L’appuntamento con la vittoria in casa viene ancora una volta rimandato.. Oltre tre mesi di astinenza, un fattore determinante in una lotta che non conosce tregua e che ha concesso fin troppi jolly grazie alle frenate improvvise delle rivali. I tre punti all’Olimpico, ma anche il ventunesimo goal incassato nel primo spaccato dei due tempi. Una debolezza mentale mostra a più riprese nel corso della stagione, con l’incapacità di risppndere subito mentalmente. Un difetto che la Lazio di Baroni non è riuscita a sistemare nel corso dell’anno e che la condanna ancora una volta.

Come il più classico dei copioni della gare di questa stagione,Questa volta è Vecino a trovare la zampata vincente. Quella che tiene in vita i biancocelesti, che ora dovranno attendere i risultati delle altre, consapevoli di non essere più totalmente artefici del proprio destino.. Il rammarico di chi sa di non aver azzannato un obiettivo fondamentale per mancanza di coraggio ed esserselo fatto sfuggire. Uno scenario che si è ripetuto a più riprese e un copione praticamente già scritto, con i goal a freddo e la reazione nel finale, ma che non basta a ribaltare l’esito e garantire i tre punti. L’incantesimo Olimpico, un luogo magico che però la squadra dimostra di soffrire più che saper sfruttare non riuscendo a reggere la pressione.

, ma il piazzamento finale sarà determinante nella valutazione finale. La possibilità di giocarsi la Champions almeno fino alla fine e l’Europa League da protagonista rappresentano due traguardi senza dubbio quasi inaspettati a inizio stagione, ma. Con l’amarezza di un epilogo al termine di tante, troppe occasioni sprecate nei momenti decisivi. E quella sensazione delche corrodo l’anima.

Ora le ultime. 180 minuti per evitare di perde l’Europa, anche quella meno prestigiosa, prima di fare tutte le valutazioni del caso e decidere come e con chi ripartire. Poi toccherà alla società portare avanti il progetto con i protagonisti giusti e non vendere pezzi pregiati e rifondare con un nuovo anno zero.