. A tenergli compagnia, inseguendolo, soltanto l’ombra di se stesso proiettata dalla luce di un sole pallido che entra ed esce dalle nubi sopra Casteldebole. E’ uno dei “grandi noti” da copertina, anche se si fa un poco di fatica a riconoscerlo così smagrito e con rari capelli in testa.. Le cure intensive, culminate con il trapianto di midollo osseo, per tentare di debellare un male che spesso non concede scampo hanno lasciato il segno e non poteva essere altrimenti.. Quello che la sua figlia più grande,, ha voluto descrivere nelle pagine del libri da lei scritto “Sinisa, mio padre” il uscita il 19 maggio. Pagine dense di paura, di rabbia, di speranza tenute insieme da una solida certezza: “”.Fino a qualche mese fa il tecnico delera diventato il simbolo e la bandiera di quegli eserciti formati da soldati che mai nella vita avrebbero immaginato di essere reclutati dal destino per combattere una guerra disonesta della quale tutti farebbero volentieri a meno. Con lui, però più lontano e quindi meno visibile,altro guerriero alle prese con la chemio e porcherie simili seppure salvifiche.. Il suo ingresso in campo oscurava quello dei giocatori e per lunghi tratti l’attenzione della gente e delle telecamere era tutta e solo per lui. Come i cori a sostegno.. Una autentica strage di anime innocenti. Una drammatica teoria di disperati intubati e allineati nelle sale delle terapie intensive. Un numero impensabile di malati sospesi tra la speranza di poterne uscire e l’angoscia di dover abbandonare il campo. Una moltitudine di gente terrorizzata dal pensiero di un possibile contagio. In questo girone dantesco la figura di Mihajlovic si faceva fatalmente più sfumata e il pensiero alla sua situazione di “malato ordinario” diventava più distratto. Troppe e troppo forti erano le voci di dolore che riempivano l’aria delle nostre giornate infernali per potersi concentrare su una soltanto.La ricomparsa del tecnico solitario, al quale Bigon non ha potuto neppure stringere la mano, in un momento in cui la gente immagina di poter scorgere uno squarcio di luce al fondo del tunnel permette di riflettere e di capire quanto spesso in casi di crisi totale il privilegio di poter disporre anche di armi economiche potentissime per ottenere cure negate alle persone normali può valere meno di zero.e “’a livella” è sempre pronta ad entrare in azione per principi e barboni.che è un mix alchemico di rabbia e di voglia di vivere con il quale si può battere anche il più subdolo e devastante dei nemici.