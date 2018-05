Quella del ritorno di Kevin Bonifazi alla Spal è un'ipotesi che giorno dopo giorno sta prendendo sempre più piede. Il difensore, al momento impegnato con la Nazionale italiana Under 21, quest'anno ha trovato poco spazio nel Torino ma la società granata, che lo scorso anno aveva anche rifiutato un'offerta di 8 milioni di euro dallo Zenit San Pietroburgo, crede nelle sue qualità e vorrebbe cederlo in prestito in modo che il giocatore possa accumulare esperienza.



La Spal, squadra nella quale Bonifazi ha giocato due stagioni fa contribuendo alla promozione in serie A, è interessata ad averlo: la trattativa potrebbe subire un'accelerata nelle prossime settimane.