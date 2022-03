Dopo mesi lontano dai campi, con voci continue sul suo futuro, Andrea Belotti è tornato. Due gol nelle ultime tre giornate, contro Juventus e Cagliari, hanno riportato un po' di serenità nell'attaccante del Torino, deciso più che mai a concentrarsi solo sul campo da qui a fine stagione, per concludere nel modo migliore possibile la sua annata in granata. I rumors di mercato non si fermeranno, ma l'obiettivo è farli diminuire rispondendo in campo. In attesa di prendere una decisione definitiva, che al momento ancora non c'è.



SPERANZA E IDEA - Da un lato, quello del Toro, resiste una speranza di convincere il Gallo a rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno. Consapevoli della difficoltà di raggiungere questo traguardo, il ds granata Vagnati e il presidente Cairo continuano a lasciare una porta aperta al capitano. Che, dal canto suo, non ha mai escluso la possibilità di rimanere alla fine nella squadra che lo ha accolto sei anni fa. Vuole riflettere, vuole valutare. Sa che a 29 anni si trova di fronte alla scelta decisiva per la sua carriera. L'Atalanta osserva, così come sullo sfondo restano Napoli, Fiorentina e Roma, più che il Milan. Tutte in attesa della scelta del Gallo: la priorità è sul campo, ma i pensieri vanno anche al futuro...