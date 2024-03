La squadra 'più forte di sempre' è araba: l'Al-Hilal ha vinto 28 partite di fila, mai successo nella storia del calcio

Federico Targetti

L'infortunio del giocatore più famoso e importante della squadra può scuotere qualunque formazione al mondo, ma evidentemente non gli arabi dell'Al-Hilal, la squadra che la scorsa estate ha prelevato gli ex Serie A Kalidou Koulibaly e Sergej Milinkovic-Savic. La campagna acquisti era stata chiusa col botto con l'arrivo di Neymar dal Psg, ma la stella brasiliana si è infortunata quasi subito, e ne avrà per tutto il resto della stagione.



NON PERDONO DA AGOSTO, NON PAREGGIANO DA SETTEMBRE - Poco male: Mitrovic, Neves, Malcom e compagni hanno messo in fila 28 vittorie consecutive nelle ultime 28 partite ufficiali tra campionato e coppe, ultima delle quali il 2-0 di oggi in casa dell'Al Ittihad nella Champions League asiatica. L'ultima non-vittoria è l'1-1 col Damac del 21 settembre 2023, l'ultima sconfitta risale addirittura a prima dell'inizio del campionato, in Arab Champions Cup contro l'Al-Nassr.



E' RECORD! - Il 28esimo successo consecutivo ha permesso alla squadra del santone portoghese Jorge Jesus (ex Benfica e Sporting) di superare di due l'Ajax anni '70 targato Cruijff e Neeskens, che si fermò a quota 26 vittorie di fila nella stagione in cui nacque l'espressione "calcio totale", il 1971-72, ma soprattutto battere il record di 27, dei gallesi del New Saints, nell'anno solare 2016-2017. Storia di primato assoluto.



