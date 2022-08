Il 17 agosto esce per BookRoad Editore 'La stagione più calda', romanzo d’esordio die la sua decennale esperienza come procuratore sportivo per raccontare un 'thriller-sportivo', ambientato in una torrida estate milanese, agitata dalle trame del calciomercato.- Al centro del romanzo il procuratore Luca Fumagalli, che dopo anni di gavetta vede finalmente la possibilità di fare il grande colpo:. Ma proprio quando tutti i pianeti sembrano essersi allineati, Luca e Florian rimangono coinvolti nell’omicidio di un criminale, Antonio Signorello. Ora, mentre lavorano alla trattativa della vita, devono anche pensare a come scampare alla giustizia e,ancor di più all’ira di Mangianebbia, capo di Signorello e signore incontrastato della malavita nel Nord Italia.- Un thriller perfetto per accompagnare i tifosi italiani in questo agosto di calciomercato.. Tutto il calcio lo affascinava, nazionale e internazionale. Dalle icone sulla bocca di tutti, ai giocatori meno noti ma al tempo stesso interessanti per una o più peculiarità. Il calcio era la luce nella grigia esistenza di Luca.- Giuseppe Mattia Saporito è nato a Milano nel 1985. Dopo gli studi giuridici, ha ottenuto l’abilitazione come procuratore sportivo nel 2010 ed è stato. Oggi lavora in un centro media.