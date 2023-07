Ripartire. Pian piano. E soprattutto dal campo.. Non sarà un percorso semplice, sarà anzi un progetto con mille ostacoli. Maè un gestore di squadre così come d'imprevisti. Proverà a fare di ogni necessità una virtù, a partire dalle diverse trame di mercato che intrecciano ora il club bianconero. L'amichevole con il, che avrebbe potuto dare fin da subito un'idea del livello fisico della squadra dopo una decina di giorni di sedute, è saltata a causa di un virus intestinale che ha colpito la rosa dei blaugrana.- Ad ogni modo non ci sarebbe stato Paul, né tra i titolari, né in panchina. E allora, perché è in ritiro (diversamente da)? Qui si entra in un discorso diverso: Paul è la star della tournée, l'uomo forte sui social e si spera presto anche in campo. La Juve vive un momento comunque d'oro tra social ed esposizione del marchio, uno dei pochi - se non l'unico - lascito positivo dell'affare Cristiano Ronaldo. Essere nello stesso evento di Barcellona e Real, così come il Milan, rappresenta ugualmente un punto d'arrivo.